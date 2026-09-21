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Japonya'da Dujuan Tayfunu nedeniyle 2 kişi öldü, 1,9 milyon kişi tahliye edildi

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Japonya'da Pasifik kıyılarına ilerleyen Dujuan Tayfunu nedeniyle Çiba ve Kanagawa'da 2 kişi hayatını kaybetti. Tokyo ve çevresindeki 6 eyalette 1,9 milyon kişi tahliye edilirken, Haneda Havalimanı'ndaki 270'den fazla uçuş iptal edildi ve yaklaşık 40 bin kişi etkilendi.

Japonya'da, Pasifik kıyılarına doğru ilerleyen Dujuan Tayfunu nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti.

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Meteoroloji Ajansından yapılan açıklamada, Dujuan Tayfunu'nun Japonya'nın orta ve doğusundaki Pasifik kıyılarına doğru ilerlediği kaydedildi.

Tayfunun yol açabileceği şiddetli yağış ve toprak kaymalarına karşı başkent Tokyo'nun 100 kilometre güneyindeki Izu takımadasının en büyüğü Izu Oshima'da en yüksek seviyede alarm verildi.

Japonya genelindeki 5 günlük tatil dönemine denk gelen tayfun nedeniyle başkent Tokyo'da ulaşım hizmetlerinde aksamalar yaşanırken, bazı etkinlikler iptal edildi.

Tayfunun, Tokyo'nun doğusundaki Çiba eyaletinden geçmesi bekleniyor.

2 kişi hayatını kaybetti

Tayfun, Tokyo'da şiddetli yağmurlara ve Çiba ile Kanagawa eyaletlerinde heyelana neden oldu.

Yetkililer, Çiba ve Kanagawa'da tayfun nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

All Nippon Airways ve Japan Airlines hava yolu şirketleri, Tokyo'daki Haneda Havalimanı'na giden ve buradan kalkan 270'den fazla uçuşun iptal edildiğini ve bu durumun yaklaşık 40 bin kişiyi etkilediğini açıkladı.

Nikkei gazetesinin haberine göre, Tokyo ve çevresindeki 6 eyalette toplam 1,9 milyon kişi tahliye edildi.

Kaynak: AA
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