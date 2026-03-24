Japonya'da "terörle mücadele" kapsamında dronlara ilişkin kurallar sıkılaştırılıyor

Japonya'da kabinenin, "terörle mücadele" kapsamında dronların kullanımına ilişkin kuralların sıkılaştırılmasını ve uçuşa yasak bölgelerin genişletilmesini onayladığı bildirildi.

Kyodo News'in haberine göre, Japonya'da kabine, dronların kullanımına ilişkin kurallarda değişiklik yapılmasını onayladı.

Dron teknolojisindeki gelişmelerin yol açtığı "artan terör risklerine" karşı önlem almanın amaçlandığı belirtilen söz konusu karara göre, belirli tesislerin çevresindeki uçuşa kapalı bölgelerin yaklaşık 300 metreden 1000 metreye genişletilmesi öngörülüyor.

Buna göre ayrıca, uçuşa kapalı bölgelerde dron uçuranların 6 aya kadar hapis ya da yaklaşık 3 bin 200 dolar para cezasına tabi tutulması bekleniyor.

Uçuş yasağına hangi tesislerin tabi olacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmazken bu tesisler arasında İmparatorluk Sarayı, Başbakanlık ofisi ve ABD Büyükelçiliğinin yer alacağı tahmin ediliyor.

Söz konusu değişikliklerin devam eden parlamento oturumunda sunulması bekleniyor.