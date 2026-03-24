Haberler

Japonya'da "terörle mücadele" kapsamında dronlara ilişkin kurallar sıkılaştırılıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Japonya kabinesi, terörle mücadele kapsamında dronların kullanımına dair kuralları sıkılaştırarak uçuşa yasak bölgeleri genişletti. Uçuşa kapalı bölgelerin 300 metreden 1000 metreye genişletilmesi ve yasakları ihlal edenlerin hapis ya da para cezasıyla karşılaşabileceği belirtildi.

Japonya'da kabinenin, "terörle mücadele" kapsamında dronların kullanımına ilişkin kuralların sıkılaştırılmasını ve uçuşa yasak bölgelerin genişletilmesini onayladığı bildirildi.

Kyodo News'in haberine göre, Japonya'da kabine, dronların kullanımına ilişkin kurallarda değişiklik yapılmasını onayladı.

Dron teknolojisindeki gelişmelerin yol açtığı "artan terör risklerine" karşı önlem almanın amaçlandığı belirtilen söz konusu karara göre, belirli tesislerin çevresindeki uçuşa kapalı bölgelerin yaklaşık 300 metreden 1000 metreye genişletilmesi öngörülüyor.

Buna göre ayrıca, uçuşa kapalı bölgelerde dron uçuranların 6 aya kadar hapis ya da yaklaşık 3 bin 200 dolar para cezasına tabi tutulması bekleniyor.

Uçuş yasağına hangi tesislerin tabi olacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmazken bu tesisler arasında İmparatorluk Sarayı, Başbakanlık ofisi ve ABD Büyükelçiliğinin yer alacağı tahmin ediliyor.

Söz konusu değişikliklerin devam eden parlamento oturumunda sunulması bekleniyor.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

