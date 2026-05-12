Haberler

Japonya'da bilim insanları denizin derinliklerinde 38 yeni canlı türü keşfetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Japonya'daki bilim insanları, denizin derin kısımlarında insanlı denizaltı aracıyla yaptıkları keşif gezisinde 38 yeni canlı türü keşfetti.

Japonya'daki bilim insanları, denizin derin kısımlarında insanlı denizaltı aracıyla yaptıkları keşif gezisinde 38 yeni canlı türü keşfetti.

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, Japonya Deniz-Dünya Bilimleri ve Teknolojileri Ajansı (JAMSTEC) mensuplarının da aralarında bulunduğu bir grup araştırmacı, Haziran 2025'te insanlı denizaltı aracı Shinkai 6500 ile keşif gezisine çıktı.

Araştırmacılar, Japonya'nın batısındaki Nankai Çukuru çevresindeki 5 noktayı inceledi. Bunlar arasında Muroto Burnu açıklarındaki 4 bin 600 metre derinliğindeki deniz tabanı da yer aldı.

Tokyo'nun güneyindeki Izu Adaları ve Ogasawara Adaları çevresindeki 4 deniz altı volkanını da araştıran bilim insanları, denizden numune topladı.

Numuneleri inceleyen araştırmacılar yengeçler, deniz yıldızları, poliketler ve kabuklu deniz hayvanları dahil 38 yeni tür keşfettiklerini ve yeni olabileceğini tahmin ettikleri 28 türü de incelediklerini belirtti.

JAMSTEC'in Kıdemli Araştırma Teknisyeni Watanabe Hiromi, okyanustaki insan faaliyetlerinin genişlediğini belirterek, bu araştırmanın bu tür faaliyetlerin etkisini değerlendirmeye ve olumsuz etkileri en aza indirmeye yardımcı olmasını umduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Aybüke İnal Kamacı
Adalet Bakanlığı 15 bin sözleşmeli personel alacak! İşte alınacak kadrolar

Memur olmak isteyenlere müjde! Binlerce kişi alınacak, işte kadrolar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mahmut Arıkan'dan Ankara'yı karıştıran kulis: İktidar sonbaharda baskın seçime gidecek

Ankara'yı karıştıran kulis! "Baskın seçim var" deyip tarih verdi
Acun Ilıcalı 1.5 saatte 300 milyon euro kazanabilir

1.5 saatte servet kazanacak!

'Şeker hastalığına iyi geliyor' denilen otu yedi, ölümden döndü

Şifa diye yediği ot, 52 yaşındaki kadını az daha öldürüyordu
Farah Zeynep Abdullah'ın vücudundaki morluklar korkuttu

Ünlü oyuncu sevenlerini korkuttu! Vücudunun her yeri mosmor
Mahmut Arıkan'dan Ankara'yı karıştıran kulis: İktidar sonbaharda baskın seçime gidecek

Ankara'yı karıştıran kulis! "Baskın seçim var" deyip tarih verdi
Cemal Enginyurt, Muhittin Böcek'e ateş püskürdü! Ağzını fena bozdu

Muhittin Böcek'e ateş püskürdü! Ağzını fena bozdu
Sigara tiryakileri dikkat! Milyonluk cezalar geliyor

Sigara tiryakileri dikkat! Milyonluk cezalar geliyor