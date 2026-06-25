Japonya'da 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Japonya'nın Iwate eyaleti açıklarında 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Can veya mal kaybı bildirilmedi.
Japonya'nın kuzeydoğusundaki Iwate eyaleti açıklarında 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, Iwate eyaletine bağlı Kuji şehri açıklarında meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki deprem, 51,7 kilometre derinlikte kaydedildi.
Depremin ardından can veya mal kaybı bildirilmedi.
Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran