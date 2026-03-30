Japonya Başbakanı: Ulusal Çıkarlar Gerektirirse İranlı Liderlerle Görüşebilirim

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, Ortadoğu'daki gerilimlerin sürmesi durumunda İranlı liderlerle görüşme olasılığını değerlendirdi. Bu görüşmelerin zamanlaması, ulusal çıkarlar gözetilerek belirlenecek.

TOKYO, 30 Mart (Xinhua) -- Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, Ortadoğu'daki gerilimlerin devam etmesi durumunda, ulusal çıkarların gerektirdiği konularda İranlı liderlerle "uygun" bir zamanda görüşmeler gerçekleştirmeyi değerlendireceğini söyledi.

Kyodo Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, Takaiçi pazartesi günü Temsilciler Meclisi'nin Bütçe Komitesi oturumunda yaptığı konuşmada, "Görüşmelerin ne zaman yapılması gerektiğine kapsamlı bir bakış açısıyla ulusal çıkarları göz önünde bulundurarak karar vereceğim" dedi.

Ham petrol ithalatının yüzde 90'ından fazlasını Ortadoğu'dan karşılayan Japonya için bölgedeki istikrar kritik önem taşıyor.

Kaynak: Xinhua
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

