Japon Sörfçü Çin'in Tropik Adasında Dalgalar Üzerinde Tutkuyla Sörf Yapıyor - Haberler

HAİKOU, 13 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin Wanning kentindeki sörf tutkunları, dalgaların arasında, sörf tahtalarının çoğunda tanıdık bir "Q" karakterini kolayca görebilirler. Bu, Japonya'dan mükemmel deniz ritmi için tropik adaya gelen bir sörf tutkunu olan Chiba Hidenobu'yu işaret ediyor. Japonya'nın ünlü sörf beldesi Sendai doğumlu olan 61 yaşındaki Chiba Hidenobu, 18 yaşından beri çalkantılı denizi sörf tahtalarıyla "ehlileştiriyor". 2010 yılında Hainan'a yerleşmeye karar vererek yerel sıcak iklime ve temiz sulara yöneldi.

Wanning'de bir sörf kulübü işleten Hidenobu yeni sörf heveslilerini eğitiyor, kırık sörf tahtalarını tamir ediyor ve dalış kıyafetleri satıyor. Yıllar boyunca hareketsiz olan şehrin yeni yeni filizlenen sörf kariyerine tanık olan Hidenobu, "Bir yenilenme oldu. Şehre ilk geldiğimde, uzak yerlere gitmek için tarım traktörlerine bel bağlamak zorunda kaldığımı hayal etmek zor olmalı" diye hatırlattı. O zamanlar sörf niş bir pazardı. Ona bir iş gözüyle bakmak zordu çünkü insanların çoğunluğu bu sporu anlaşılmaz bir hobi olarak görüyordu. Destekleyici tesisleri olmamasına rağmen, Wanning deniz furyasının keyfini çıkarmak için en iyi doğa koşullarına sahip. Japon sörf ustası, "Temiz deniz suyunun yıllık ortalama sıcaklığı 26,5 santigrat derece civarında. Uzun, dalgalı ve güçlü dalgaların iniş ve çıkışları yüksek frekansta. Yıllık ortalama dalga yüksekliği 1,5 ila 2 metreyi bulabiliyor, bu da yüksek kaliteli kırılma noktası ve sahil kırılması ile civardaki suları dünyada en nadir olanlardan biri yapıyor" dedi.

Hidenobu, Wanning'in denizinin tüm yıl boyunca dalgalı olduğunu ve bu nedenle sörf kursiyerleri için uygun bir başlangıç noktası olduğunu söyledi ve şöyle devam etti: "Çin'i ilk kez 2007'de ziyaret ettim. Benim için ilk görülmesi gereken yer Hainan'dı. Japonya'da kıştı, bu yüzden uçaktan indiğimde sıcak deniz rüzgarı beni hafifçe öptü. İçimden, 'Harika! Nihayet sıcak ve büyüleyici Çin'in güneyindeyim!' diye geçirdim." Chiba Hidenobu, sörf açısından dünyanın en ünlü yerleri olan Hawaii, Avustralya ve benzer yerlere gitmişti. Ancak hiçbiri Wanning'in denizinin yükselip alçalmasına rakip olamazdı. 2010 yılında, Hainan'ın kendini en iyi uluslararası turizm destinasyonlarından biri haline getirme hedefine ilişkin haberleri okudu ve kendisine tropik adadaki altın fırsatı kucaklamasını söyledi.

Yıllar içinde Wanning, kendi imzasını taşıyan ve sörf ile diğer su sporlarına odaklanan turizmini geliştirme fırsatını yakaladı. Bu yıl bir haftalık Bahar Festivali tatili sırasında, Çincede "güneş ve ay körfezi" anlamına gelen yerel Riyue Körfezi, eğlence amaçlı sörf deneyimlemek isteyen yaklaşık 115.500 turisti ağırladı. Artık Çin'in sörf başkenti olarak anılan Wanning, halen spor temalı "sörf kasabasını" inşa ediyor. Chiba Hidenobu da şehirde bir sanat kafesi açmayı ve bir Japon dalış markasını tanıtmayı düşünüyor. Hidenobu, "Hainan Serbest Ticaret Limanı'nın inşaatı tüm hızıyla devam ediyor ve Çin'deki kendi sörf tahtası markamı Japon tüketicilere ulaştırmak için yeni dalgayı yakalayıp yükseklere çıkmak ve daha fazla Çinlinin ülkemizin yüksek teknoloji dalış kıyafetleri hakkında bilgi edinmesine yardımcı olmak istiyorum" diyerek Hainan'ın geleceğine duyduğu güveni gösteriyor.

Xinhua / Güncel