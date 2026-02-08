Haberler

Janoska Ensemble, AKM'de müzikseverlerle buluştu

Dünyaca ünlü Janoska Ensemble, 'Vivaldi: The Four Seasons - Janoska Style' albümüyle Atatürk Kültür Merkezi'nde sahne aldı. Topluluk, klasik eserleri caz ve Latin ezgileriyle harmanlayarak müzikseverlere keyifli bir gece yaşattı.

Dünyaca ünlü Janoska Ensemble, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) müzikseverlerle buluştu.

Topluluk, klasik müzik dünyasında dikkati çeken "Vivaldi: The Four Seasons - Janoska Style" isimli yeni albümleriyle sahnelere geri döndü.

Deutsche Grammophon etiketiyle çıkan önceki albümleriyle "Altın Plak" kazanan Janoska Ensemble, klasik müziğin ikonik eserlerinden Antonio Vivaldi'nin "Dört Mevsim" konçertolarını yeniden yorumladı.

Topluluk, konserde "Janoska stili" olarak adlandırdıkları yaklaşımla klasik eserleri caz ve Latin ezgileriyle harmanladı.

Programda "The Groovy Birds", "Dreaming Soul", "The Irish Wedding", "Caribbean Vibes", "Silence Before the Storm", "Storm in Janoska Style", "7/8 Balkan Journey", "Blind Improvisation", "The Hunter and the Jazzy Fox", "Dancing in the Snow, Sweet Home", "Peace and Love Forever" adlı eserler yer aldı.

