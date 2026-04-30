Jandarmanın Van ve Edirne'de yaptığı operasyonlarda 471 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Güncelleme:
Jandarmanın Van ve Edirne'de düzenlediği operasyonlarda 471 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Jandarmanın Van ve Edirne'de düzenlediği operasyonlarda 471 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticaretine yönelik Van ve Edirne'de jandarma ekipleri tarafından insansız hava aracı destekli operasyonlar düzenlendi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ve Van İl Jandarma Komutanlığının 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığı ile müşterek çalışmaları sonucu düzenlenen operasyonlarda toplam 471 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal
