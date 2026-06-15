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Jandarma'nın 187. yılı İstanbul'da anıldı

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bırakıldı - Edirnekapı Şehitliği’nde düzenlenen anma töreninde de Kur’an-ı Kerim okunup, dualar edildi

Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü kapsamında İstanbul'da çeşitli programlar düzenlendi.

İlk törende, İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Yıl dönümü kapsamında Edirnekapı Şehitliği'nde anma töreni de düzenlendi.

Kabirlere karanfil bırakılan törende Kur'an-ı Kerim okunup, dualar edildi.

Jandarma Teşkilatının 187 yıllık köklü geçmişi aktarılan programda, vatan uğruna hayatını kaybeden şehitler rahmet ve minnetle anıldı.

Törene, İstanbul İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topçu ile askeri personelin yanı sıra gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Veysel Ensar Gökcegözog
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