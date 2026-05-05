Haberler

Jandarmadan karda mahsur kalan hayvanlar için saman balyası

Jandarmadan karda mahsur kalan hayvanlar için saman balyası
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KONYA'nın Ilgın ilçesinde jandarma ekipleri, kar yağışının etkili olduğu yaylada mahsur kalan küçükbaş hayvanlar için saman balyası ulaştırdı.

KONYA'nın Ilgın ilçesinde jandarma ekipleri, kar yağışının etkili olduğu yaylada mahsur kalan küçükbaş hayvanlar için saman balyası ulaştırdı.

Ilgın'ın Gökçeyurt Mahallesi Uzundere Yaylası'nda küçükbaş hayvan yetiştiren Halip Yılmaz (59), mayıs ayında beklenmedik kar yağışı sonrası mahsur kaldı. Yılmaz, hayvanları için 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. İhbarla jandarma ve belediye ekipleri harekete geçti. Belediye ekipleri, iş makinesiyle kapanan yayla yolunu açtı. Jandarma ekipleri de küçükbaş hayvanları için kendi araçlarına yükledikleri saman balyalarını ulaştırdı.

'BÖYLE BİR MEHMETÇİK NEREDE BULUNUR'

Halep Yılmaz, "Böyle bir Mehmetçik nerede bulunur? Güvenliğimizi sağlıyor, saman getiriyor. Bundan iyisi var mı? Allah sizlerden razı olsun" dedi.

Gökçeyurt Mahallesi Muhtarı Mükremin Özdemir de süreci yakından takip ederek çalışmalara eşlik ederken, kaymakamlık tarafından bölgeye gıda ve yakacak takviyesi yapılacağı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bahçeli, Öcalan için statü önerisinde bulundu

MHP lideri Bahçeli, Öcalan için statü önerisinde bulundu

Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan tahliye edildi

Cezaevindeki İzzet Yıldızhan hakkında yeni karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Parti'den 'ara zam' açıklaması: Gündemimizde herhangi bir çalışma yok

Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? AK Parti'den açıklama var
Barış Alper'i almak için bütün şartları zorlamaya hazır olan bir takım var

Dev takımdan Barış Alper bombası!

Icardi'yi isteyen Amedspor'a büyük şok

Icardi'yi isteyen Amedspor'a büyük şok
Türk Modacı 'Heykelimsi' üstsüz elbisesi ile Met Gala’ya damga vurdu

Türk Modacı "Heykelimsi" üstsüz elbisesi ile Met Gala’ya damga vurdu
AK Parti'den 'ara zam' açıklaması: Gündemimizde herhangi bir çalışma yok

Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? AK Parti'den açıklama var
Hamburger zincirindeki ayrımcılık için harekete geçildi

Türkiye'yi ayağa kaldıran olay! Hamburger zinciri asıl şimdi yandı
Anayasa Mahkemesi, Fenerbahçe otobüsünün kurşunladığı olayla ilgili kararını verdi

AYM, Fenerbahçe'nin başvurusunu karara bağladı