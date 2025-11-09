Jandarmadan Bilgilendirme Faaliyeti: Trafik ve Dolandırıcılık Konuları

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Hendek ilçesinde 7'ncisi düzenlenen Tarım, Hayvancılık Makinaları Teknolojileri Fuarı'na katılan vatandaşlara, 4 gün ağırlıklı trafik kuralları olmak üzere dolandırıcılık ile aile içi şiddet olayları hakkında bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları anlatıldı.

Trafik Şube Müdürlüğünce, temel trafik kuralları, traktörlerde Devrilme Koruma Sistemi (ROPS) demiri ve reflektör kullanımının önemi aktarılırken, Siber Şube Müdürlüğü ekiplerince, şüpheli telefon aramaları, internet dolandırıcılığı, banka ve kredi tuzakları gibi dolandırıcılık olaylarına karşı alınması gereken tedbirlerin bilgisi verildi.

Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından ailenin korunması ve kadına şiddetin önlenmesi ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) konuları hakkında bilgilendirme yapılan faaliyette, aile bireylerine ulaştırılmak üzere broşür dağıtıldı.