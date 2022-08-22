Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni - Bayrak Devir Teslim Töreni Güncel Haberler Bayrak Devir Teslim Töreni'nin yapılması ANKARA - Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde Bayrak Devir Teslim Töreni gerçekleştirildi. Bayrak Devir Teslim Töreni'nin yapılması ANKARA - Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde Bayrak Devir Teslim Töreni gerçekleştirildi. Güncel Kaynak: AA / Hüseyin Bardakcı Jandarma Güncel Haberler

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