Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni - Bayrak Devir Teslim Töreni
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Bayrak Devir Teslim Töreni'nin yapılması ANKARA - Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde Bayrak Devir Teslim Töreni gerçekleştirildi.
Bayrak Devir Teslim Töreni'nin yapılması ANKARA - Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde Bayrak Devir Teslim Töreni gerçekleştirildi.
Kaynak: AA / Hüseyin Bardakcı - Güncel