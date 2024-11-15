Jandarma ve Adalet Bakanlığı Yetkililerinden Niksar ÇEDAŞ Müdürü'ne Ziyaret
Ordu İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman ve Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdür Yardımcısı Erdinç Avşar, Niksar ÇEDAŞ İşletme Müdürü Şevket Özdemir'i ziyaret ederek başarılar diledi.
Ordu İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman ve Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdür Yardımcısı Erdinç Avşar, Niksar ÇEDAŞ İşletme Müdürü Şevket Özdemir'i ziyaret etti.
Akman ve Avşar, ziyaret ettikleri Özdemir'e çalışmalarında başarılar diledi.
Özdemir de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.