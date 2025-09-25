Jandarma, Öğrencilere Trafik Eğitimi Verdi

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Havza Trafik Jandarma ekipleri, kırsal mahallelerde öğrencilere trafik eğitimi verdi.

Havza Trafik Jandarma Timi tarafından Çiftlik Naciye Öngel İlkokulu ve Ortaokulu'nda öğretmen ve öğrencilere yönelik trafik eğitim semineri düzenlendi.

Seminerde jandarma personeli tarafından öğrenci ve öğretmenler genel trafik kuralları, trafik kurallarının önemi, trafik işaret levhalarının anlamları, öğrencilerin okul ve yaya geçitlerinde uyması gerekenler, servis araçlarına inme binme ve okul taşıtı içinde uyulması gereken kurallar, emniyet kemeri kullanımı ve takılmasının önemi ile ilgili konularda bilgilendirildi.

Eğitimde öğrencilere ayrıca jandarmanın görevleri hakkında bilgi de aktarıldı.

Eğitimin sonunda jandarma personeli tarafından çocuklara çikolata ikram edildi.