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Eskişehir'de Ulus Anıtı jandarma renkleriyle aydınlatıldı

Eskişehir'de Ulus Anıtı jandarma renkleriyle aydınlatıldı
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Eskişehir'de Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ulus Anıtı, jandarmanın kurumsal renkleri olan mavi ve kırmızıyla aydınlatıldı. Vatandaşlar anıtı fotoğrafladı.

Eskişehir'de, Jandarma Teşkilatının 187'nci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şehrin simgelerinden Ulus Anıtı mavi ve kırmızı renkle aydınlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığınca, teşkilatın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kentte çeşitli programlar düzenlendi.

Etkinlikler kapsamında, kent merkezindeki Ulus Anıtı jandarmanın kurumsal renkleri olan mavi ve kırmızı renkle ışıklandırıldı.

Bazı vatandaşlar da jandarmanın renkleriyle aydınlatılan anıtı, cep telefonu kameraları ile fotoğrafladı.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever
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