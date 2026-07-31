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Jandarma keskin nişancılarının eğitiminden görüntü paylaşıldı

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Jandarma Genel Komutanlığı, keskin nişancıların taktik paraşütle atlayış ve sarp araziye sızma eğitimlerine ilişkin görüntülerin yer aldığı videoyu paylaştı.

Jandarma Genel Komutanlığı, keskin nişancıların taktik paraşütle atlayış ve sarp araziye sızma eğitimlerine ilişkin görüntülerin yer aldığı videoyu paylaştı.

Komutanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Gökyüzünden süzülen sessiz güç, hedefe kilitlenen keskin gözler. Jandarma keskin nişancılarımız, taktik paraşütle atlayış ve sarp araziye sızma eğitimlerini başarıyla icra ediyor. Yüksek irtifadan toprağa, namlunun ucundan mutlak isabete. Havada ve karada daima göreve hazırız." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, eğitimden karelerin olduğu videoya da yer verildi.

Kaynak: AA
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