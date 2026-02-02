İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan yeni GÖKBEY'e ilişkin paylaşım
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Havacılık Komutanlığı'nın 5. GÖKBEY helikopterini envanterine kattığını duyurdu. Yerlikaya, GÖKBEY filolarının büyüdüğünü belirtti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Havacılık Komutanlığının 5. GÖKBEY helikopterini envanterine kattığını duyurdu.
Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Gökbey filomuz büyüyor. Jandarma Havacılık Komutanlığımız, 5'inci GÖKBEY helikopterini envanterine kattı. Mutluyuz, gururluyuz." ifadelerini kullandı.
Paylaşımda, yeni GÖKBEY'in envantere katılma sürecine ait görüntülere de yer verildi.
Kaynak: AA / Cankut Taşdan - Güncel