İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan yeni GÖKBEY'e ilişkin paylaşım

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Havacılık Komutanlığı'nın 5. GÖKBEY helikopterini envanterine kattığını duyurdu. Yerlikaya, GÖKBEY filolarının büyüdüğünü belirtti.

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Gökbey filomuz büyüyor. Jandarma Havacılık Komutanlığımız, 5'inci GÖKBEY helikopterini envanterine kattı. Mutluyuz, gururluyuz." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, yeni GÖKBEY'in envantere katılma sürecine ait görüntülere de yer verildi.

