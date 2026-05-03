Haberler

Jandarma Genel Komutanlığınca Başkent'te Trafik Haftası etkinliği düzenlendi

Jandarma Genel Komutanlığınca Başkent'te Trafik Haftası etkinliği düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Emniyet kemeri simülasyon aracı ve mobil trafik eğitim tırı ile uygulamalı eğitimlerin yapıldığı etkinlikte, sürücülere el broşürü ve kampanya içerikleri dağıtıldı, çocuklara çeşitli hediyeler verildi

Jandarma Genel Komutanlığınca, Karayolu Trafik Haftası kapsamında yetişkinlere ve çocuklara yönelik uygulamalı trafik eğitimi verildi.

Jandarma Genel Komutanlığınca Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla Ankara'daki bir alışveriş merkezinin önünde etkinlik düzenlendi.

Çok sayıda çocuk ve yetişkinin katıldığı etkinlikte, emniyet kemeri simülasyon aracı ve mobil trafik eğitim tırı ile uygulamalı eğitimler yapıldı. Jandarmaya bağlı birimlerin tanıtıldığı etkinlikte vatandaşlar, jandarmanın farklı birimlerinin sahada kullandığı ekipmanları yakından tanıma fırsatı buldu.

Kurulan stantlarda jandarmanın envanterindeki yerli ve milli cihazların da tanıtımı yapıldı.

Trafik standında ise sürücülere el broşürü ve kampanya içerikleri dağıtıldı, çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

"Trafik güvenliği eğitimi veriyoruz"

Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkan Vekili Jandarma Albay Ahmet Çetiner, etkinlikte trafik birimlerinin faaliyetlerine yer verdiklerini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Etkinlikte, çocuklarımıza yönelik hazırladığımız eğitim materyallerimizi çocuklarımızla paylaşıyoruz. Yine havadan denetimler icra ettiğimiz cayrokopterimizi tanıtıyoruz. Emniyet kemeri simülasyon aracımızda emniyet kemerinin önemini uygulamalı olarak anlatıyoruz. Onun haricinde dorsesi iki yana açılarak 20 kişilik bir sınıfa dönüşen mobil trafik eğitim tırımız var. Burada çocuklarımıza trafik kurallarını önce teorik olarak anlatıyoruz. Sonrasında dışarıda küçük araçlarla yaklaşık 10 metreye 15 metrelik bir platform üzerinde uygulamalı olarak trafik güvenliği eğitimi veriyoruz."

Amaçlarının hem Trafik Haftası'nı kutlamak hem de trafiğe yönelik farkındalığı artırmak olduğunu vurgulayan Çetiner, yapılan etkinliğe vatandaşların ilgisinin yoğun olduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur
ABD'nin Orta Doğu'ya askeri sevkiyatı devam ediyor

Savaş endişesi radarda! Uçaklar peş peşe o bölgeye gidiyor
Fas'ta tatbikat sırasında 2 ABD askeri kayboldu

Askerlerini tatbikata gönderdi, bin pişman oldu
İsrailli bakanın doğum gününde skandal 'urgan' pastası: Bazen hayaller gerçek olur

İsrailli bakandaki küstahlığa bakın! Pasta ayrı, yazı ayrı skandal
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lionel Messi, 3-0 öne geçtiği maçta kabusu yaşadı

3-0 öne geçtikleri maçın skoru inanılmaz
Barış Göktürk'ten dikkat çeken itiraf: Bana ittifak teklif etti

F.Bahçe başkan adayından bomba itiraf: Arayıp ittifak teklif etti
İki büyük telefon markası tek çatı altında toplandı

Türkiye'de çok satan 2 telefon markası birleşti
Okul saldırısından 18 gün sonra vefat eden Almina'nın annesinin sözleri yürek parçaladı

Kızının cenazesini teslim alan annenin sözleri iç burktu
Lionel Messi, 3-0 öne geçtiği maçta kabusu yaşadı

3-0 öne geçtikleri maçın skoru inanılmaz
ABD'ye büyük şok! İran'a ait dev tanker ablukayı aşıp Güneydoğu Asya’ya uzandı

Trump'a şok! Fena oyuna getirdiler
Filipinler'deki Mayon Yanardağı'nda patlama! Binlerce kişi tahliye edildi

Binlerce kişi tahliye edildi, uyarılar art arda geldi