Van ve Edirne'de 471 kg uyuşturucu ele geçirildi, 5 kişi tutuklandı

Jandarma Genel Komutanlığı, uyuşturucu madde ticaretine yönelik Van ve Edirne’de düzenlenen operasyonlar sonucu 471 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini, 5 kişinin de tutuklandığını bildirdi.

(ANKARA) - Jandarma Genel Komutanlığı, Van ve Edirne'de düzenlenen operasyonlar sonucu 471 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini, 5 kişinin de tutuklandığını bildirdi.

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yaılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Uyuşturucu madde ticaretine yönelik Van ve Edirne'de jandarmamız tarafından JİHA destekli düzenlenen operasyonlarda; 471 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. 5 zehir taciri şüpheli yakalandı. Şüphelilerin tamamı tutuklandı."

Van ve Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Edirne İl Jandarma Komutanlığı ve Van İl Jandarma Komutanlığının 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığı ile müşterek çalışmalarına istinaden, 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti' suçunun ortaya çıkarılması ve uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesi maksadıyla düzenlenen operasyonlarda; Van'da 358 kilogram, Edirne'de ise 113 kilogram Skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi."

Kaynak: ANKA
