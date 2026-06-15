Haberler

Jandarma'nın 187. Kuruluş Yıl Dönümünde Şehitler Anıldı

Jandarma'nın 187. Kuruluş Yıl Dönümünde Şehitler Anıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Jandarma Genel Komutanlığı'nın 187'nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle İstanbul Edirnekapı Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi. Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu ve İl Jandarma Komutanlığı personeli, şehit kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı ve Kuran-ı Kerim tilaveti okudu.

JANDARMA Genel Komutanlığının 187'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla şehitler kabri başında anıldı. Jandarma Komutanı Korgenereal Yusuf Kenan Topcu ve İl Jandarma Komutanlığı personeli Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret ederek kabirlere karanfil bıraktı.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın 187'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İstanbul'daki Edirnekapı Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi. Törene Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu ile İl Jandarma Komutanlığı personeli katıldı. Burada şehitler için Kuran-ı Kerim tilaveti okundu. Tören kapsamında Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu ve beraberindeki jandarma personeli, şehit kabirlerini tek tek ziyaret etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu bir ilk! Erdoğan'ın başdanışmanı Mehmet Uçum seçimin yapılacağı tarihi verdi

Bu bir ilk! Erdoğan'ın başdanışmanı seçimin yapılacağı tarihi verdi
Erdoğan 'Kökünü kazıyacağız' demişti! Operasyonda 293 şüpheli yakalandı

Erdoğan "Kökünü kazıyacağız" demişti! Bugün yüzlerce kişi yakalandı
Abi-kardeş arasında takı krizi

Abi-kardeş arasında takı krizi
Bartın'da bulunan İHA ile ilgili yeni detaylar! İşte menşei ülkesi

Bartın'da bulunan İHA ile ilgili yeni detaylar! İşte menşei ülkesi
Kartal’daki Osman Oruç cinayetinde sır perdesi aralandı: Cinayet dedektifleri yüzlerce saatlik görüntü inceledi

İstanbul’daki esrarengiz cinayette düğüm çözüldü
Memur ve emekli için zam hesabı değişti! İşte en düşük maaşlar

Memur ve emekli için zam hesabı değişti! İşte en düşük maaşlar
Yeni savaş kapıda! İran anlaşması müttefikleri birbirine düşürdü

Yeni savaş kapıda! Bu ilk kez yaşanıyor