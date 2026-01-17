Haberler

Jandarmadan Marmara Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesindeki olaylara ilişkin açıklama

Güncelleme:
Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda jandarma personeli ile bir grup arasında yaşanan olayların ardından Jandarma Genel Komutanlığı, idari süreç başlattığını açıkladı. Duruşma sırasında dışarıda kalan grubun jandarma personeline mukavemet ettiği bildirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı, Marmara Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde jandarma personeli ile bir grup arasında yaşanan olayla ilgili idari süreç başlatıldığını duyurdu.

Komutanlığın NSosyal hesabından, Marmara Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesindeki 4 No'lu duruşma salonunda 15 Ocak'ta gerçekleştirilen duruşma sırasında dışarıda kalan grup ile jandarma personeli arasında gerçekleşen olaylara ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, salon kapasitesi nedeniyle binaya alınamayan grubun slogan atarak personele mukavemet ettiği, söz konusu gruba kanuni yetki çerçevesinde orantılı müdahale edildiği kaydedildi.

Mukavemetin şiddetlenmesi ve personele yönelik ağır hakaretler üzerine bir personelin gruba karşı münferit müdahalede bulunduğu belirtilen açıklamada, yaşanan olaylarla ilgili idari süreç başlatıldığı ifade edildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
