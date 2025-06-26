Jandarma Genel Komutanı Ali Çardakcı'dan Ankara Valiliği Ziyareti

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Ankara Valiliğini ziyaret etti.

Vali Vasip Şahin tarafından karşılanan Orgeneral Çardakcı, Ankara'da jandarma sorumluluk alanında yer alan genel güvenlik ve asayiş konularında değerlendirmelerde bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Sayın Ali Çardakcı'yı Valiliğimizde misafir ettik. İlimizin jandarma bölgesiyle ilgili genel güvenlik ve asayiş konularına dair değerlendirmelerin yapıldığı ziyaret için kendilerine teşekkür ediyoruz." ifadesine yer verildi.