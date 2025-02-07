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Jandarma Genel Komutanı Ali Çardakcı, Adana'nın Karaisalı ilçesini ziyaret etti

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Orgeneral Ali Çardakcı, Adana'nın Karaisalı ilçesinde Kaymakamı ve Belediye Başkanını ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Adana'nın Karaisalı ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Çeşitli temaslarda bulunmak için ilçeye gelen Orgeneral Çardakcı, Karaisalı Kaymakamlığını ziyaret etti.

Burada Kaymakam Muhammed Ali Çelik ile bir süre sohbet eden Çardakcı daha sonra Karaisalı Belediye Başkanı Bekir Şimşek ile bir araya geldi.

Başkan Şimşek, ziyaretinden dolayı Çardakcı'ya teşekkür etti.

İlçe Jandarma Komutanlığını da ziyaret eden Çardakçı, ardından esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaynak: AA / Ahmet Başğen - Güncel
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