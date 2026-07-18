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Jandarma "Kim Daha İleri Gidecek?" adlı animasyon bilgi yarışması hazırladı

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Jandarma Genel Komutanlığı, 'Kim Daha İleri Gidecek?' adlı animasyon bilgi yarışmasını başlattı. İlk bölümde GÖKBEY helikopteri konuk oldu ve 'kara kutu'nun rengi sorusunu yanıtladı.

Jandarma Genel Komutanlığınca "Kim Daha İleri Gidecek?" adlı animasyon bilgi yarışması hazırlandı.

Jandarma personeli tarafından hazırlanan animasyon bilgi yarışmasının ilk bölümü, Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri'nin ilk konuğu olduğu bilgi yarışmasında, hava araçlarında bulunan "kara kutu"nun rengi soruldu.

GÖKBEY helikopteri, soruya verdiği "turuncu" yanıtıyla "kurtarma vinci" hediyesini kazandı.

Animasyon bilgi yarışmasının bölümleri, Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarından yayınlanmaya devam edecek.

TUSAŞ tarafından üretilen GÖKBEY helikopterlerinin ilk 3 adedi, geliştirilmesindeki katkılarından dolayı düzenlenen törenle Jandarma Genel Komutanlığı envanterine katılarak göreve başlamıştı.

Jandarma Genel Komutanlığı envanterinde halihazırda 5 adet GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri yer alıyor.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici
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