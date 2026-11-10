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Jandarma Bitlis Güroymak'ta 1 kilo 50 gram esrar ele geçirdi, 1 şüpheli tutuklandı

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Jandarma Bitlis Güroymak'ta 1 kilo 50 gram esrar ele geçirdi, 1 şüpheli tutuklandı
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Bitlis'in Güroymak ilçesinde 5 Kasım'da TIR parkı mevkisinde durdurulan ticari taksinin aranmasında 1 kilo 50 gram kubar esrar bulundu. Gözaltına alınan 1 şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde jandarmanın durdurduğu bir ticari takside yapılan aramada 1 kilo 50 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 5 Kasım günü Güroymak ilçesine bağlı Tahtalı köyü TIR parkı mevkisinde durdurulan bir ticari takside ekipler tarafından arama yapıldı. Yapılan aramada araçta 1 kilo 50 gram kubar esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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