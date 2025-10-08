James Comey, Suçlamaları Kabul Etmiyor

Eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey, Rusya soruşturmasıyla ilgili davada "Kongre'ye yalan söylemek" ve "soruşturmayı engellemek" suçlamalarını kabul etmediğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya soruşturması bağlamında karşı karşıya gelen ve Adalet Bakanlığı tarafından hakkında açılan davada yargılanan eski FBI Direktörü Comey, avukatları aracılığıyla mahkemeye bildirimde bulundu.

Comey, savcılık tarafından kendisine yöneltilen "Kongre'ye yalan söylemek" ve "soruşturmayı engellemek" suçlamalarını kabul etmediğini belirtti.

Comey'nin avukatları da müvekkillerine yapılan suçlamaların yersiz olduğunu ve hukuki olarak davanın jürinin önüne gitmeden düşürülmesi için bir dizi girişimde bulunacaklarını açıkladı.

Rusya soruşturması kapsamında açılan davada sözlü savunmaların kasım ve aralık aylarında yapılması ve ilk duruşmanın 5 Ocak 2026'da gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Rusya soruşturması ve Comey davası

Rusya'nın 2016'daki ABD başkanlık seçimlerinde Donald Trump'a yardım ettiği iddiasına yönelik soruşturmayı yürüten FBI'ın eski Direktörü Comey, hakkında iki ayrı suçtan hazırlanan iddianamenin ardından, "masum" olduğunu ve Trump'a karşı durmanın "bedelini" ödediğini savunmuştu.

Federal yargı sistemine güvendiğini vurgulayan Comey, "Ben masumum, öyleyse duruşmaya giderim." ifadelerini kullanmıştı.

Başkan Trump ise Comey'nin, "ABD'nin maruz kaldığı en kötü kişilerden biri" olduğunu ve "ülkeye karşı işlediği suçlar" için hesap verme zamanının geldiğini savunmuştu.

Comey, "Kongre'ye yalan beyanda bulunmak" ve "Kongre'nin Rusya soruşturmasını engellemekle" suçlanıyor.

Rus hükümetinin, 2016'daki başkanlık seçimlerini Trump'ın lehine etkilediği iddiaları üzerine 2017'de Robert Mueller, özel yetkili savcı olarak görevlendirilmiş ve Trump'ın kampanyasının seçim sürecindeki faaliyetleri soruşturulmuştu.

Yaklaşık 2,5 yıl süren soruşturmanın ardından Trump'ı suçlu çıkaracak delile ulaşılamamış ve dosya kapanmıştı.

Ardından ABD Adalet Bakanlığı, John Durham'ı özel yetkili savcı olarak atamış ve Rusya soruşturmasının kökenleri araştırılmaya başlanmıştı.

Durham'ın soruşturmasında bugüne kadar 2 kişi delillerle oynandığını ve Trump'ı suçlu çıkarmaya çalıştıklarını itiraf etmiş, Rusya soruşturmasına yol açan Steele dosyasını ise Demokratların fonladığı ortaya çıkmıştı.