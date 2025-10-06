Haberler

Hindistan'da bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde yangın: 6 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'da bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde yangın: 6 kişi hayatını kaybetti
Hindistan'ın Jaipur kentindeki Sawai Man Singh Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında 6 hasta yaşamını yitirdi. Yangının elektrik tesisatında meydana gelen kısa devreden kaynaklandığı düşünülüyor.

Hindistan'ın Racastan eyaletindeki Jaipur kentinde bulunan hastanenin yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti. Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, Jaipur'daki Sawai Man Singh Hastanesinin yoğun bakım ünitesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

YANGININ ELEKTRİK TESİSATINDA YAŞANAN KISA DEVREDEN KAYNAKLANDIĞI TAHMİN EDİLİYOR

Yangında, yoğun bakımda tedavi gören 11 hastadan 6'sı yaşamını yitirirken, alevlerin hastanenin diğer bölümlerine hızla yayılması büyük paniğe yol açtı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, yangında yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Yangının, yoğun bakım ünitesindeki elektrik tesisatında yaşanan kısa devreden kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
