Caretta carettaların yumurtlama dönemi başladı

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Sahili'nde nesli tükenmekte olan caretta caretta türü deniz kaplumbağaları, ilk yumurtalarını bırakmaya başladı. DEKAMER, bu yılın ilk 3 yuvasını tespit etti ve çalışmalarını gönüllü katılımcılarla sürdürüyor.

MUĞLA'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Sahili'nde nesli tükenmekte olan caretta caretta türü deniz kaplumbağaları ilk yumurtalarını bırakmaya başladı. Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) Proje Asistanı Fatih Polat, bu yılın ilk 3 yuvasını tespit ettiklerini söyledi.

Avrupa'nın en iyi kumsalları arasında gösterilen Ortaca'nın İztuzu Plajı, nesli tükenmekte olan caretta caretta türü deniz kaplumbağalarına ev sahipliği yapıyor. Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen 'Koruma-kullanma dengesi' projesi çerçevesinde DEKAMER tarafından izlenme çalışmaları yürütülüyor. Dünyaca ünlü İztuzu Sahili'ne gelen caretta carettalar, yumurtalarını kazdıkları 50-60 santimetrelik çukurlara bırakıyor. Yavrular, yumurtadan yaklaşık 50 gün sonra çıkarak denize ulaşacak.

DEKAMER Proje Asistanı Fatih Polat, "Gönüllü arkadaşlarımızın katılımıyla birlikte kumsalda yuvalama sezonuna hazırlık kapsamında kafeslerin taşınması, ölçü alanlarının işaretlenmesi, direklerin kontrolü gibi bütün çalışmalarımızı yaptık. Kumsalda an itibarıyla bu yılın ilk 3 yuvasını tespit ettik. Çalışmalarımızı gönüllü arkadaşlarımızın katılımıyla sürdürüyoruz. Sabah erken saatlerde ziyaretçilerimiz gelmeden önce kumsalı kontrol ediyoruz. Gün içerisinde ziyaretçilerimizi kaplumbağalarımız ve merkezimiz hakkında bilgilendiriyoruz" dedi.

(Haber - Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
