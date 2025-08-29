İznik'teki Maki Yangını Kontrol Altına Alındı

İKİNCİ YANGIN DA KONTROL ALTINDA

Bursa'nın İznik ilçesi Dereköy yolundaki maki yangını da yaklaşık 1 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı. Her iki bölgede de soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Semih TÜRKER/İZNİK (Bursa),