İznik'teki Maki Yangını Kontrol Altına Alındı
Bursa'nın İznik ilçesinde Dereköy yolunda meydana gelen maki yangını, yaklaşık 1 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangın bölgelerinde soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
İKİNCİ YANGIN DA KONTROL ALTINDA
Bursa'nın İznik ilçesi Dereköy yolundaki maki yangını da yaklaşık 1 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı. Her iki bölgede de soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Semih TÜRKER/İZNİK (Bursa),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel