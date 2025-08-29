İznik'teki Maki Yangını Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın İznik ilçesinde Dereköy yolunda meydana gelen maki yangını, yaklaşık 1 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangın bölgelerinde soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

İKİNCİ YANGIN DA KONTROL ALTINDA

Bursa'nın İznik ilçesi Dereköy yolundaki maki yangını da yaklaşık 1 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı. Her iki bölgede de soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

İZNİK (Bursa)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
