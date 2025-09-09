Haberler

İznik'te Yangında Mahsur Kalan Kadın Kurtarıldı

İznik'te Yangında Mahsur Kalan Kadın Kurtarıldı
Bursa'nın İznik ilçesinde 4 katlı bir binada çıkan yangında, evinde mahsur kalan 70 yaşındaki Emine P. itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın sırasında balkona çıkarak yardım isteyen kadın, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

BURSA'nın İznik ilçesinde 4 katlı bir binada çıkan yangında evinde mahsur kalan Emine P. (70) itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İznik ilçesi Selçuk Mahallesi, Gümüş Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın 3'üncü katında saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri gören mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bu sırada binanın 4'üncü katındaki evinde mahsur kalarak balkona çıkan Emine P., ekiplerden yardım isteyerek kurtarılmayı bekledi. Kısa sürede binaya giren ekipler, Emine P.'yi kurtarırken, yangın yarım saatlik çalışmayla söndürüldü. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Emine P., ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan kadının dumandan etkilendiği, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
