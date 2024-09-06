İznik'te trafik kazası: İznik Kaymakamı dahil 4 kişi yaralandı

Bursa'nın İznik ilçesindeki trafik kazasında yaralanan ve aralarında İznik Kaymakamı Arif Karaman'ın da yer aldığı 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

İlçeye bağlı Kaynarca Mahallesi yakınlarında, içerisinde İznik Kaymakamı Arif Karaman'ın bulunduğu makam aracı, karşı yönden gelen hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada Kaymakam Karaman, makam aracını kullanan personel ve koruması ile hafif ticari aracın şoförü yaralandı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kaymakam Karaman Bursa Şehir Hastanesi'ne, diğer yaralılar ise İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.