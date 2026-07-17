Kömür yüklü TIR, akaryakıt istasyonuna girdi: 1 ölü, 2 yaralı
Bursa'nın İznik ilçesinde kömür yüklü TIR'ın akaryakıt istasyonuna girip yan yatarak pompalara ve markete çarpması sonucu alışveriş yapan Erdinç Cirit hayatını kaybetti. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
KAZA KAMERADA
Bursa'nın İznik ilçesinde kömür yüklü TIR'ın, akaryakıt istasyonuna girip, yan yattıktan sonra önce pompalara ardından markete çarptığı, bu sırada alışveriş yapan Erdinç Cirit'in (55) hayatını kaybettiği kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Semih TÜRKER/İZNİK, (Bursa),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı