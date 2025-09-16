Haberler

İznik'te Tarihi Surların Dibinde Erkek Cesedi Bulundu

İznik'te Tarihi Surların Dibinde Erkek Cesedi Bulundu
Bursa'nın İznik ilçesinde tarihi surların dibinde bir erkek cesedi bulundu. Cesedin kimliği henüz tespit edilemedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

BURSA'nın İznik ilçesindeki tarihi surların dibinde erkek cesedi bulundu.

Yeşilcami Mahallesi Sanayi Sitesi'nin arkasındaki zeytinliğine giden kadın, tarihi surların dibinde hareketsiz yatan bir erkek görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan cansız beden, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cesedin üzerinde cep telefonu bulunurken, telefonun şifresi olduğu belirtildi. Bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, cesedin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.

