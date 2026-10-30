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İznik'te soğuk hava deposundaki yangın 4,5 saatlik çalışmayla söndürüldü

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İznik'te soğuk hava deposundaki yangın 4,5 saatlik çalışmayla söndürüldü Haber Videosunu İzle
İznik'te soğuk hava deposundaki yangın 4,5 saatlik çalışmayla söndürüldü
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İznik'te soğuk hava deposunda çıkan yangın, yaklaşık 4,5 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, alevlerin sardığı depo kullanılamaz hale geldi.

YANGIN 4,5 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Bursa'nın İznik ilçesinde soğuk hava deposunda çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 4,5 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, alevlerin sardığı soğuk hava deposu kullanılamaz hale geldi.

Semih TÜRKER/ İZNİK (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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