İznik'te soğuk hava deposundaki yangın 4,5 saatlik çalışmayla söndürüldü

İznik'te soğuk hava deposundaki yangın 4,5 saatlik çalışmayla söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İznik'te soğuk hava deposunda çıkan yangın, yaklaşık 4,5 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, alevlerin sardığı depo kullanılamaz hale geldi.
YANGIN 4,5 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Bursa'nın İznik ilçesinde soğuk hava deposunda çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 4,5 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, alevlerin sardığı soğuk hava deposu kullanılamaz hale geldi.
Semih TÜRKER/ İZNİK (Bursa),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı