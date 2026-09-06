İznik'te sazlık yangını korkuttu

BURSA'nın İznik ilçesinde sazlıkta çıkan yangın, 1 saatte söndürüldü.

Göçebe Oyun Alanı'ndaki sazlıkta saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken, ekipler bölgede soğutma çalışması yaptı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı