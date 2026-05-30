Haberler

Bursa'da otomobil zeytinliğe uçtu: 2'si çocuk 4 yaralı

Bursa'da otomobil zeytinliğe uçtu: 2'si çocuk 4 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İznik ilçesinde bir otomobilin yol kenarındaki zeytinliğe uçması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

BURSA'nın İznik ilçesinde otomobilin yol kenarındaki zeytinliğe uçtuğu kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece yarısı Yenişehir Çevre Yolu Eski Hastane mevkisinde meydana geldi. İznik istikametine seyreden 16 MC 4431 plakalı otomobil, sürücüsü M.A.'nın (45) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki zeytinliğe uçtu. Kazada sürücü M.A. yara almazken, otomobilde yolcu olarak bulunan F.A., M.A. ile 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen R.A. ve A.A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran ile müzakere sonucunu açıklayacağını belirten Trump, Durum Odası'dan yine kararsız ayrıldı

Dünyanın gözü kulağı oradaydı: Trump sessizliğe büründü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Murat Karayalçın'dan 'yeni parti' açıklaması: Tasfiye olursa düşünülmeli

CHP'nin eski liderinden 'yeni parti' açıklaması
İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu yıkılıyor, yenisi için 6 milyon dolar lazım

Sebebi siyasi kriz değil: İsrail Konsolosluğu yıkılıyor
12 yaşındaki çocuk annesine acımasızca saldırdı

12 yaşındaki çocuk annesine acımasızca saldırdı: Sebebi akıl almaz
İçişleri Bakanlığı'ndan 8 il için kuvvetli yağış uyarısı

Yaralar sarılmadan peş peşe korkutan uyarı! Bakanlık harita paylaştı
Trump, İran konusundaki nihai kararını vermek üzere toplantıya girdi

Dünya nefesini tuttu! Gözler Trump'ın vereceği nihai kararda
Emre Altuğ'dan eski eşi Çağla Şıkel'in ilişkisine ilk yorum: Hadsizlik yapmam

Emre Altuğ'dan eski eşi Çağla Şıkel'in yeni aşkına ilk yorum
Özkan Yalım ile Özgür Özel arasındaki mesajlar deşifre oldu: Helikopter pazarlığı da yapmışlar

Aralarındaki mesajlar deşifre oldu: Helikopter pazarlığı da yapmışlar