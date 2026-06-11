Bursa'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

BURSA'nın İznik ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Selçuk Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. H.İ. idaresindeki 16 SOB 96 plakalı otomobil ile T.K. yönetimindeki 16 BIT 548 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü T.K. ile yolcu olarak bulunan Z.A yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Otomobil sürücüsü T.K., ifadesi alınmak üzere gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı