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İznik'te Otomobil Elektrik Direğine Çarptı: Sürücü Yaralandı

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Bursa'nın İznik ilçesinde bir otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu sürücü yaralandı. Kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve sürücü hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İznik ilçesinde bir otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu sürücü yaralandı.

Olcay A. idaresindeki 16 BGK 470 plakalı otomobil, İznik- Yenişehir kara yolu Darka mevkisinde kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptıktan sonra devrildi.

Sürücünün yaralandığı kaza yerine ihbar üzerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İznik Devlet Hastanesine kaldırılan Olcay A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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