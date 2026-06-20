Zincir marketten televizyon çalan şüphelinin yakalandığı anlar kamerada

BURSA'nın İznik ilçesindeki zincir marketten televizyon çalıp kaçan şüpheli K.C.T. (25), market çalışanları ile bölge halkı tarafından yakalandı. Polis tarafından gözaltına alınan şüphelinin 18 ayrı suçtan sabıkası olduğu ve Yalova'dan hırsızlık için ilçeye geldiği öğrenildi. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 14.00 sıralarında, Beyler Mahallesi'ndeki zincir markette meydana geldi. K.C.T. isimli şüpheli, müşteri gibi girdiği marketten televizyon alıp giriş kapısının yakınına bıraktı. Bir süre marketteki raflara bakan şüpheli, dışarı çıkıp, giriş kapısına bıraktığı televizyonu alarak uzaklaştı. Televizyonu marketin yanındaki pasajdan bir esnafa emanet eden şüpheli, bir süre sonra geri döndü. Bu sırada market çalışanları, televizyonun çalındığını fark edip, güvenlik kamerasının kayıtlarını incelemeye başladı. Görüntülerde televizyonu marketten çıkardığı tespit edilen şüpheliyi geri geldiği sırada fark eden çalışanlar, K.C.T.'yi durdurmak istedi. Şüpheli koşarak kaçarken, marketteki bir kadın personel de peşinden koştu. İznik Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde market çalışanı ve bölge halkı tarafından yakalanan şüpheli, ihbarla olay yerine sevk edilen polis ekiplerine teslim edildi. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Öte yandan, gözaltına alınan şüpheli K.C.T.'nin 18 ayrı suçtan sabıkası olduğu ve Yalova'dan hırsızlık için ilçeye geldiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Semih TÜRKER-Kamera: İZNİK (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı