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İznik'te kanyonda düşen kadın ekiplerce kurtarıldı

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Bursa'nın İznik ilçesinde kanyonda yürürken dengesini kaybedip düşerek bileğinden yaralanan kadın ekiplerce kurtarıldı.

Bursa'nın İznik ilçesinde kanyonda yürürken dengesini kaybedip düşerek bileğinden yaralanan kadın ekiplerce kurtarıldı.

Ö.E. (40) ve 3 arkadaşı, fotoğraf çekip, yürüyüş yapmak için Sansarak Kanyonu'na gitti. Kanyonun yaklaşık 2 kilometre derinliklerine indikten sonra fotoğraf çektirmek isteyen Ö.E, bu sırada dengesini kaybederek yaralandı.

Bileğindeki ağrı nedeniyle yürüyemeyen kadının arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine AFAD, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kadını, sedye yardımıyla ambulansa kadar taşıdı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra İznik Devlet Hastanesi'ne sevk edilen kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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