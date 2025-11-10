İznik'te Atatürk Anısına Lokma Dağıtımı
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 87'nci yılında törenlerle anılırken, İznik ilçesinde yaşayan bir hayırsever lokma dağıttı. Vatandaşlar, ilçe merkezindeki lokma aracının önünde sıraya girerken, 'Mustafa Kemal Atatürk hayrına' yazısı dikkat çekti.
Haber-Kamera: Semih TÜRKER/İZNİK (Bursa),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel