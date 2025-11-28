İznik'te Antik Bazilikada Ayin Düzenlendi

ANTİK BAZİLİKA'DA AYİN

Birinci İznik Konsili'nin 1700'üncü yıl dönümünde, Bursa'nın İznik ilçesine gelen Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo, İznik Gölü Bazilikası Ören Yeri'ne gelişinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank tarafından karşılandı. Kendisini karşılayan protokol üyeleri ile birlikte ören yerine giren Papa, beraberindeki kardinalleri, Fener Rum Patriği Bartholomeos ve din adamlarıyla Aziz Neophytos Bazilikası yanında kurulan platforma geçerek burada düzenlenen ekümenik dua törenine katıldı. İki farklı mezhebin temsilcisi din adamları ayinde bir araya gelirken, Katolik olan Papa 14"ncü Leo ile İstanbul Ortodoks Patrikhanesi Patriği ve İstanbul Başpiskoposu olarak görev yapan Bartholomeos yan yana dua etti.

Mehmet İNAN-Yiğihan HÜYÜK-Zehra BAYKAL-Hasan BOZBEY-Semih TÜRKER/İZNİK (Bursa),