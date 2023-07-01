İznik Gölü'nde Tekneleri Alabora Olan 3 Kişi Kurtarıldı

Bursa'da İznik Gölü'nde tekne kazası yaşandı. Teknenin alabora olması sonucu 3 kişi suya düştü. Jandarma ekipleri tarafından kurtarılan kişilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Bursa'da, İznik Gölü'nde tekneleri alabora olan 3 kişi jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, H.E. (47), Y.K. (21) ve M.A. (28) gece saatlerinde tekneyle İznik Gölü'ne açıldı.

Bir süre sonra teknenin alabora olması sonucu 3 kişi suya düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Bursa Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş botu sevk edildi.

Ekipler Merkez Mahallesi'nin 0,5 mil açığında H.E. ile Y.K. ve M.A'ya baygın halde ulaştı.

Sudan çıkarılan ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilen H.E, Y.K. ve M.A, hastaneye götürülmek üzere sağlık ekiplerine teslim edildi.