İznik Belediye Başkanı'na ait zeytin dükkanında yangın - Haberler

İznik Belediye Başkanı'na ait zeytin dükkanında yangın BURSA'da, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta'ya ait, zeytin ürünlerinin bulunduğu iş yerinde yangın çıktı. BURSA'da, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta'ya ait, zeytin ürünlerinin bulunduğu iş yerinde yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerince 1 saatte söndürüldü. Bursa'nın İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta'ya ait olan ve zeytin satışı yapılan iş yerinde, saat 14.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İş yerinden dumanlar çıktığını görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, ekiplerin 1 saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yaralanan olmazken, iş yerinde yaklaşık 1 milyon TL hasar olduğu öğrenildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Demirören Haber Ajansı / Şenol Poyraz - Güncel Kağan Mehmet Usta Bursa İznik Güncel Haberler

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