Kocaeli'de 3 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 6 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 27 Mart'ta yaşanan olaya ilişkin yürütülen çalışmalarda çevredeki işyerlerinin ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarından 1844 saat kayıt izlendi.

İncelemeler sonucunda İstanbul ve Sakarya'da ikamet ettiği tespit edilen şüphelilerin çalıntı "ikiz plakalı" bir araç kullanarak başka bir araçla koordineli hareket ettikleri anlaşıldı.

İstanbul ve Sakarya'da 22 adrese düzenlenen operasyonlarda yakalanarak adliyeye sevk edilen 9 kişiden 6'sı tutuklandı. Şüphelilerden 2'si yurt dışı çıkış yasağı 1'i ise ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan olaya ilişkin dün İstanbul ve Sakarya'da 4 adrese düzenlenen operasyonlarda 4 şüphelinin daha gözaltına alındığı belirtildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Olay

İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'ne 27 Mart'ta otomobille gelen kişilerce eğlence mekanına silahla ateş açılmış, iş yeri sahibi Volkan Berberoğlu (42), Kocaelispor kongre üyesi Cem Özer (49) ve emekli polis Talip Çakır hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Makbule Beyza Günbey
24 yıllık hasret sona erdi! A Milli Takımımız Dünya Kupası'nda

24 yıllık hasret sona erdi: Dünya Kupası'ndayız!
Yemeksepeti’nin kurucusu milli maçı izlemeye özel uçakla gitti

"Para var huzur var" dedirten kare

Japonya'dan füze tehdidine karşı dev adım: Tüm halka sığınak

122 milyon nüfuslu ülkeden füze tehdidine karşı yeraltı kalkanı

ABD'de ortalama benzin fiyatı 2022'den bu yana ilk kez 4 doların üzerine çıktı

İran savaşı ABD'ye pahalıya patladı! 2 yıl sonra ilk kez o seviyede
Vedat Muriqi gözyaşlarına hakim olamadı

Tanıdınız mı? Üzüntüden dakikalarca ağladı
Yemeksepeti’nin kurucusu milli maçı izlemeye özel uçakla gitti

"Para var huzur var" dedirten kare

Penaltılarda muhteşem zafer! Edin Dzeko Dünya Kupası'na, İtalya ise evine gitti

Dünya Kupası'na gitmek için sahaya çıktı! İşte penaltılarda kazanan
Orkun Kökçü'nün babasından flaş paylaşım

Babasından flaş paylaşım