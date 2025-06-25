İzmit'teki Çöp Depolama Tesisinde Yangın Kontrol Altına Alındı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, İzmit Atık ve Artıkları Arıtma, Yakma ve Değerlendirme A.Ş. çöp depolama tesisinin evsel atık kısmında çıkan yangın kontrol altına alındı. Ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor ve yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
KONTROL ALTINA ALINDI
Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki İzmit Atık ve Artıkları Arıtma, Yakma ve Değerlendirme A.Ş.'nin (İZAYDAŞ) çöp depolama tesisinin evsel atık kısmında çıkan yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin, bölgede soğutma çalışması sürüyor. Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.
Nazım Özgün ERBULAN-Ardacan UZUN- Selda Hatun TAN/İZMİT, (Kocaeli),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel