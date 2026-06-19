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Yoldan geçen mühendisin önünü kesip dövdüler; olay kamerada

Yoldan geçen mühendisin önünü kesip dövdüler; olay kamerada
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yolda yürüyen yazılım mühendisi Fatih Ü., 4 kişi tarafından darbedildi. Saldırı güvenlik kamerasına yansırken, başsavcılığın itirazı üzerine şüpheliler tutuklandı.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde yazılım mühendisi Fatih Ü., yolda yürüdüğü sırada önü kesilerek darbedildi. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, 4 şüpheli tutuklandı.

Olay, 13 Haziran günü saat 01.00 sıralarında Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Kapanönü Çarşısı'nda meydana geldi. İş yerinin önüne koydukları masada oturan Y.Y., oğlu E.Y., kardeşi B.Y. ve yeğeni B.Y., o sırada yoldan geçen yazılım mühendisi Fatih Ü.'nün önünü kesti. İş yerinden çıkıp evine giderken aynı çarşıda esnaf olan 4 kişi, Fatih Ü.'yü darbetti. Tekme ve tokatların hedefi olan mühendis, kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Fatih Ü.'nün burnunda ve kaburgasında kırıklar olduğu tespit edildi.

BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itiraz sonrası 4 şüpheli, tekrar gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer yandan 4 kişinin Fatih Ü.'nün önünü kesip darbettikleri anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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