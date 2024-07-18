İzmit'te Tırın Dorsesindeki Plastik Ham Madde Yola Döküldü
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir tırın dorsesindeki plastik ham maddenin yola dökülmesi sonucu ulaşımda aksama yaşandı. Polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak trafik akışını tek şeritten sağladı ve plastik ham maddenin kaldırılması için çalışma başlattı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tırın dorsesindeki plastik ham maddenin yola dökülmesi sonucu ulaşımda aksama yaşandı.
D-100 kara yolunda Yalova yönünde seyreden 77 AG 916 plakalı tırın, Kullar Varyant Köprüsü mevkisinde virajı alamaması sonucu dorsedeki plastik ham madde yola döküldü.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, yolda güvenlik önlemi alarak trafik akışını tek şeritten sağladı.
Ulaşımın aksaması nedeniyle bölgede araç yoğunluğu oluştu.
Ekipler, plastik ham maddenin yoldan kaldırılması için çalışma başlattı.