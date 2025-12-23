Haberler

Kocaeli'de trafik güvenliğini tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne 46 bin 816 lira ceza

Güncelleme:
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde trafik güvenliğini tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne, çeşitli trafik ihlallerinden dolayı 46 bin 816 lira idari para cezası uygulandı. Sürücü hakkında ayrıca adli tahkikat başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bazı basın kuruluşlarında yer alan "İzmit-Kandıra yolunda tek teker tehlikesi" başlıklı haber üzerine çalışma başlatıldı. Yapılan incelemede olayın faili olduğu belirlenen B.D, polis ekiplerince yakalandı.

Sürücüye, "ehliyetsiz araç kullanmak, kasksız motosiklet kullanmak, trafikte akrobatik hareketler yapmak, yönetmeliğe aykırı abartı egzoz bulundurmak ve tescil plakasız araç kullanmak" maddelerinden 46 bin 816 lira idari para cezası kesildi.

Motosiklet trafikten men edilirken, B.D. hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel
