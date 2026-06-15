KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, madde bağımlısı olduğu iddia edilen kişi, yaşadığı evi ateşe verdikten sonra kaçtı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Olay, saat 10.00 sıralarında Gültepe Mahallesi Neşe Sokak'ta meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu öne sürülen ve kimliği henüz öğrenilemeyen kişi, yaşadığı evi ateşe verip, kaçtı. Kısa sürede büyüyen alevler evi sararken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı