Haberler

Yaşadığı evi ateşe verip kaçtı

Yaşadığı evi ateşe verip kaçtı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir kişi, yaşadığı evi ateşe verdikten sonra kaçtı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, madde bağımlısı olduğu iddia edilen kişi, yaşadığı evi ateşe verdikten sonra kaçtı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Olay, saat 10.00 sıralarında Gültepe Mahallesi Neşe Sokak'ta meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu öne sürülen ve kimliği henüz öğrenilemeyen kişi, yaşadığı evi ateşe verip, kaçtı. Kısa sürede büyüyen alevler evi sararken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu bir ilk! Erdoğan'ın başdanışmanı Mehmet Uçum seçimin yapılacağı tarihi verdi

Bu bir ilk! Erdoğan'ın başdanışmanı seçimin yapılacağı tarihi verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir zamanlar Süper Lig'deydiler! Tesislerinde artık inekler otluyor

Bir zamanlar Süper Lig'deydiler! Tesislerinde artık inekler otluyor
Tarihi camide ilişki rezaleti: Fantezi olsun diye yaptık

Tarihi camide ilişki rezaleti! Savunmaları olay kadar vahim
Mühendis tavsiyesiyle başladı, şimdi paraya para demiyor: Yurt dışından büyük talep var

Mühendis tavsiyesiyle başladı, şimdi paraya para demiyor
Ateşkes daha imzalar kurumadan krize girdi! İran'dan İsrail'e sert uyarı

Korkulan oldu! Ateşkes daha imzalar kurumadan krize girdi
Görüntü Türkiye'den! Kamera dehşet anlarının her saniyesini kaydetti

Görüntü Türkiye'den! Kamera dehşet anlarının her saniyesini kaydetti
Kahramanmaraş’taki okul katliamında ortaya çıkan gerçek: İsa Aras Mersinli 32 kez rehberliğe gönderilmiş

Okul saldırısında yeni detaylar ortaya çıktı
Tayin tartışmasında eşi ve kayınpederini öldüren şüpheliden ilk ifade

Din kültürü öğretmeni eşinin öldüren caniden ilk ifade!